Calciomercato: Sudtirol. Preso il difensore Andrea Masiello

Il 36enne ex Atalanta e Genoa ha sottoscritto un contratto annuale ROMA (ITALPRESS) – Il Sudtirol ha acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Masiello. Il difensore 36enne, vanta 287 presenze in Serie A nella sua carriera e che ha giocato anche in Champions League con la maglia dell'Atalanta. E' reduce dall'esperienza al Genoa, terminata con lo svincolo. Ha sottoscritto un contratto annuale con la società biancorossa, vale a dire fino al 30 giugno 2023. "Sono molto motivato, ho voglia di iniziare questa nuova avventura – ha detto Masiello – Per me è una soluzione importante, cercherò di dare tutto per aiutare la squadra e la società a raggiungere la salvezza che tutti ci aspettiamo, quindi da parte mia ci sarà il massimo impegno". Il Sudtirol, neo promosso in B e reduce dal cambio di allenatore (Bisoli per Greco), è reduce dai primi tre punti in campionato ottenuti contro il Pisa. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 05-Set-22 16:16