Equitazione: Di Paola “Ai Pratoni evento sostenibile e inclusivo”

Il presidente della Fise: "Il cavallo è un compagno di sport incredibile" ROMA (ITALPRESS) – "Se riusciamo a portare eventi importanti in Italia è grazie all'aiuto del presidente del Coni, Giovanni Malagò. Tornare a Rocca di Papa, ai Pratoni del Vivaro, per due campionati del mondo è un fatto straordinario. Sarà un evento compatibile, sostenibile e inclusivo. E Il cavallo è un compagno di sport incredibile e un terapeuta formidabile". Ne ha parlato il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola, durante la presentazione del doppio appuntamento Mondiale ai Pratoni del Vivaro (concorso completo e attacchi) al Salone d'Onore del Coni. "La collaborazione interistituzionale è stata fondamentale per restituire dignità e funzionalità ai Pratoni del Vivaro, che oggi rappresenta il luogo ideale per ospitare eventi sportivi di respiro internazionale e per promuovere le bellezze dei Castelli romani e tutto il territorio metropolitano – il messaggio di Valentina Vezzali, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, inviato agli organizzatori dei FEI World Championships in programma dal 15 al 25 settembre a Rocca di Papa – Ringrazio il presidente Di Paola e la Federazione Sport Equestri per l'impegno profuso e per aver coordinato un gioco di squadra che ha ridato centralità e lustro ai Pratoni del Vivaro un sito storico a soli due passi da Roma, che dopo aver ospitato le Olimpiadi del '60 e i Mondiali del 1998 era stato abbandonato. Questo appuntamento avrà un'altissima attenzione mediatica perché sarà qualificante per accedere alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 05-Set-22 13:37