Tennis: Motivi personali, Serbia senza Djokovic a Valencia per Davis

Lo ha annunciato il capitano Troicki. Nello stesso girone Spagna, Corea e Canada BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – Costretto a fare da spettatore agli Us Open per la sua posizione sul vaccino anti-Covid, Novak Djokovic non farà il suo ritorno in campo in occasione della fase a gironi di Coppa Davis prevista fra il 13 e il 18 settembre. Viktor Troicki, capitano della Serbia, ha infatti annunciato in un'intervista a "Sportski Zurnal" che "Nole non giocherà per motivi personali, sono questoni private. Rientrerà se ci qualificheremo per la fase finale di novembre". A rappresentare la Serbia nel girone B, che si giocherà a Valencia e che include anche Spagna, Corea del Sud e Canada, saranno dunque Miomir Kecmanovic, Filip Krajinovic, Laslo Djere, Dusan Lajovic e Nikola Cacic. 05-Set-22