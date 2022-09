Calcio: Champions. Di Lorenzo “Contro il Liverpool senza timore”

Il capitano del Napoli "Vogliamo dimostrare di meritare questa competizione" NAPOLI (ITALPRESS) – "Dopo due anni di assenza tornare in Champions è importante per me, per la squadra, per l'ambiente, i tifosi. Affronteremo il Liverpool con voglia e determinazione cercando di fare una grande partita contro una grande squadra, spinti dal nostro pubblico: sono sicuro che metteremo in campo le nostre qualità". Lo ha dichiarato Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio del Napoli in Champions contro il Liverpool. "Vogliamo dimostrare di poter stare in questo torneo, scendendo in campo senza timore e senza essere rinunciatari – ha aggiunto il capitano azzurro – Dovremo essere propositivi e coraggiosi giocando con personalità malgrado la scarsa esperienza". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 06-Set-22 13:48