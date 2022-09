Calcio: Serie B. Giudice, tre giornate di squalifica per Gudmundsson

Un turno di stop per Asencio Moraes, Del Fabro, Bettella, Caligara, Cionek e Sorensen MILANO (ITALPRESS) – Tre giornate di squalifica per Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa, "per avere, al 47° del secondo tempo della partita contro il Parma, all'atto del provvedimento di espulsione rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa". Lo ha deciso il giudice sportivo della Serie B Germana Panzironi. Un turno di stop per Asencio Moraes e Del Fabro (Cittadella), Bettella (Palermo), Caligara (Ascoli), Cionek (Reggina), Sorensen (Ternana) e per il tecnico dell'Ascoli Cristian Bucchi. – Foto Image – (ITALPRESS). pal/com 06-Set-22 12:41