3-2 alla Francia, Italvolley in semifinale ai Mondiali

Gli azzurri di De Giorgi superano al tie-break i campioni olimpici di Giani LUBIANA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – Italvolley in semifinale nei Mondiali maschili 2022. A Lubiana, gli azzurri del ct De Giorgi si impongono nei quarti sulla Francia di Giani, campione olimpica in carica, per 3-2 con questi parziali: 24-26, 25-21, 23-25, 25-22, 15-12. La Nazionale campione d'Europa affronterà per un posto in finale la vincente di Ucraina-Slovenia, in programma questa sera alle 21 sempre a Lubiana. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 07-Set-22 20:21