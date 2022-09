Calcio: Europa League, Ten Hag “Prendiamo tutto sul serio”

"Il Manchester United deve puntare a vincere ogni competizione" MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Dobbiamo vincere ogni partita, vogliamo vincere ogni competizione a cui prendiamo parte, per cui prendiamo tutto sul serio". Reduce da 4 vittorie di fila in campionato dopo un avvio shock, il Manchester United si tuffa nell'Europa League col chiaro intento di arrivare fino in fondo. Domani c'è la Real Sociedad ed Erik Ten Hag assicura che manderà in campo un undici competitivo perchè "dobbiamo vincere ogni partita, è questa la mentalità di cui lo United ha bisogno. Magari non riuscirò a fare felici tutti i giocatori ogni partita ma chi fa bene avrà spazio. Abbiamo bisogno di tutti, ci aspettano tante gare". Non ci sarà Martial, ancora alle prese con problemi muscolari, a disposizione Marcus Rashford, protagonista fin qui con tre gol e due assist nelle prime sei gare di Premier. "Non voglio parlare del passato ma oggi lo vedo felice – racconta – Negli ultimi due mesi abbiamo lavorato con lui su diversi aspetti, la cosa gli piace e vuole trasferirla in campo. Lo vedo sempre sorridente, positivo e anche questo ti permette di contribuire di più al rendimento della squadra". Il 24enne attaccante inglese è in scadenza a fine anno ma lo United ha l'opzione per prolungarlo per un'altra stagione: "Penso che la situazione sia sotto controllo", assicura Ten Hag. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 07-Set-22 15:29