Calcio: Lazio. Milinkovic-Savic “Qui col sorriso, puntiamo a Champions”

"Mai pensato alle offerte degli altri club, felice di raggiungere quota 300", dice il serbo ROMA (ITALPRESS) – "La mia estate è stata come tutte le altre. Ogni giorno mi hanno accostato ad una squadra diversa, ma io ero concentrato per iniziare un'altra stagione alla Lazio. Non ho pensato alle offerte, è il lavoro dei procuratori e della società. Resto qui col sorriso". Lo ha detto Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, nel corso della conferenza stampa della vigilia del match col Feyenoord in Europa League. Sarà la presenza numero 300 in biancoceleste per il centrocampista serbo: "Sono felice di raggiungere un numero così importante. Abbiamo tanti giovani, è il secondo anno di mister Sarri e abbiamo le idee chiare. Col tempo i nuovi acquisti ci daranno una mano. Per me ogni partita è la stessa. Tutte sono difficili, non sento differenze". Sugli obiettivi: "La rosa è più larga, possiamo arrivare in Champions League. Con la Lazio l'ho giocata una sola volta, speravo di più", ammette.