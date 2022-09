Calcio: Lipsia, esonerato il tecnico Domenico Tedesco

Fatale l'1-4 all'esordio in Champions contro lo Shakthar LIPSIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – L'avvio complicato in campionato e la figuraccia di ieri all'esordio in Champions costano il posto a Domenico Tedesco. All'indomani dell'1-4 rimediato in casa contro lo Shakhtar Donetsk, il Lipsia ha annunciato l'esonero del tecnico che era stato ingaggiato nel dicembre scorso. Tedesco aveva risollevato le sorti della squadra, portandola dall'undicesimo al quarto posto finale con conseguente qualificazione in Champions, oltre alla semifinale di Europa League persa con i Rangers e soprattutto la conquista della Coppa di Germania. Risultati che però Tedesco non ha saputo replicare: 5 punti nelle prime 5 giornate di campionato, con la debacle contro lo Shakthar che ha fatto seguito allo 0-4 rimediato sabato per mano dell'Eintracht. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 07-Set-22 11:09