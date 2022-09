Calciomercato: Barça. Pjanic rescinde e vola negli Emirati Arabi

Il centrocampista bosniaco ha firmato fino al 2024 per lo Sharjah BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Dal Barcellona allo Sharjah FC, passando per Metz, Lione, Roma, Juventus e Besiktas. Miralem Pjanic da oggi, a 32 anni, inizia ufficialmente una nuova tappa della carriera dopo aver rescisso il contratto con il club catalano che sarebbe scaduto nel giugno del 2024. Il Barça si libera dell'elevato ingaggio del centrocampista bosniaco e potrà così lavorare sul rinnovo di Gavi, mentre il giocatore si lega per due stagioni allo Sharjah con opzione per un ulteriore anno, mantenendo lo stesso stipendio che percepiva in azulgrana. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 07-Set-22 18:49