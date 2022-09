Motomondiale: Test Misano. Quartararo domina ultima giornata, ok Marquez

Mercoledì sempre da leader per il campione francese, lo spagnolo vicino al rientro MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Il francese Fabio Quartararo è stato il più veloce al termine della seconda giornata di test a Misano. Con il prototipo del motore Yamaha 2023, il campione del mondo in carica e leader della classifica piloti, leader già al mattino, ha girato in 1'31"054, precedendo l'Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales (+0"381) e l'italiano e compagno di scuderia Franco Morbidelli (+0"660). Quarto il giapponese della Lcr Honda Idemitsu Takaaki Nakagami (+0"732), quinto il sudafricano della RedBull Ktm Brad Binder (+0"749) e sesto lo spagnolo della Lcr Honda Castrol Alex Marquez (+0"810), appena davanti al fratello Marc Marquez, che con la Repsol Honda è settimo (+1"273) dopo aver girato in mattinata in 1'31"642. Il pluri-iridato, in pista dopo cento giorni di convalescenza in seguito alla quarta operazione al braccio destro, potrebbe rientrare in gara al Gp di Aragon del 18 settembre. Non hanno girato al pomeriggio Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini: il ducatista aveva timbrato il secondo tempo al mattino (1'31"172), il pilota del Gresini Racing il quarto (1'31"260). Frattura ad un dito della mano sinistra per Aleix Espargaro: lo spagnolo dell'Aprilia non si opererà. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). mc/red 07-Set-22 18:55