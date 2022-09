Calcio: Report Fifa, 5 mld spesi durante sessione estiva mercato

In Italia 316 trasferimenti per un totale di 533 milioni di euro ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Cinque miliardi di euro spesi fra l'1 giugno e l'1 settembre nel calciomercato, il 29,7% in più rispetto a un anno fa anche se il 13,9% in meno se si prende in considerazione l'estate record del 2019. È il dato principale del report diffuso dalla Fifa, con 9.717 trasferimenti a livello maschile che rappresenta un nuovo primato e che rappresenta un aumento del 16,2% facendo un confronto con la sessione estiva del 2021. La maggior parte delle operazioni ha riguardato calciatori svincolati (58,5%), poi trasferimenti a titolo definitivo (16,8%), prestiti (12,5%) e rientro dai prestiti (12,2%), mentre la fascia più interessata (4.271 trasferimenti, il 44% del totale) ha coinvolto i calciatori fra i 18 e i 23 anni. Andando nel dettaglio, è in Inghilterra che si è speso di più (1,8 miliardi di euro per 422 trasferimenti) mentre al secondo posto si attesta l'Italia: 553 milioni di euro suddivisi fra 316 operazioni. In uscita, invece, il primato spetta alla Francia (622 milioni di euro incassati), seguita da Germania e Italia (terza con 545,6 mln frutto di 331 cessioni). Aumentano anche le commissioni per gli agenti: 498 milioni di euro in questo 2022 (+9,9%). "Un dato – sottolineano da Zurigo – che rende evidente l'urgente necessità di riforme da parte della Fifa per promuovere la trasparenza e la solidarietà nel sistema dei trasferimenti. Ciò è tanto più vero se si considera che i bonus per la formazione nell'ultima finestra di trasferimento (69 milioni di euro) sono in netto contrasto". A livello femminile, infine, sono stati registrati 684 trasferimenti internazionali (+14,4%). – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 08-Set-22 17:22