F.1: Gp Italia. Leclerc “Qui Red Bull più forte, sarà weekend duro”

Il pilota della Ferrari "Questa pista mi è sempre piaciuta" MONZA (ITALPRESS) – "Questa è un'esperienza diversa perché sono vestito di giallo, un colore speciale per festeggiare i 75 anni della Ferrari. La settimana di Monza è impegnativa e folle per noi, ma è una sensazione incredibile. I tifosi e le persone ti fanno sentire a casa". Charles Leclerc ha parlato così durante la conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d'Italia di Formula 1. "La prima volta a Monza? Nel 2014, il primo anno su una monoposto – ha aggiunto il pilota della Ferrari -. Ho una pessima memoria, ma credo sia stata qui la mia prima vittoria. Quindi questa pista mi è sempre piaciuta". "Sarà un weekend piuttosto difficile, almeno sulla carta – ha concluso -. Ci aspettiamo una Red Bull più forte. Non è una pista le cui caratteristiche si addicono alla nostra vettura. Speriamo però in una sorpresa positiva per andare al di sopra delle aspettative". – Foto Image – (ITALPRESS). spf/pal/red 08-Set-22 15:48