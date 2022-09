Calcio: Torino. Paro “Inter grande squadra, servono 90 minuti perfetti”

"Juric soffre a stare lontano dal campo, ma i ragazzi sono carichi", ha spiegato il vice del croato TORINO (ITALPRESS) – E' toccato ancora a Matteo Paro rispondere alle domande dei giornalisti alla vigilia della partita con l'Inter, come era già accaduto in occasione della vittoriosa gara di lunedì scorso contro il Lecce, nella quale aveva dovuto sostituire in panchina Ivan Juric, alle prese con la polmonite e in dubbio per la sfida di San Siro con in nerazzurri. "Nei giorni scorsi sono stato diverse volte a casa del mister, prendendo le dovute precauzioni. – ha spiegato il vice del tecnico croato – Ha visionato i video degli allenamenti e chiamato i ragazzi per apportare le correzioni del caso. E' chiaro che lavorare sul campo è un'altra cosa e lui soffre a seguire le partita da casa, perché vuole stare vicino alla squadra. Ma i ragazzi sono comunque carichi". Nel mirino dei granata c'è la sfida con l'Inter, reduce dal doppio ko nel derby e col Bayern e che arriva al confronto di domani con un punto in classifica in meno del Toro: "Affrontiamo una grande squadra, che farà di tutto per migliorare la propria posizione in classifica. Non dovremo assolutamente sbagliare l'approccio con la gara, bisogna evitare di pensare di essere davanti a loro in classifica. Per vincere contro una big bisogna essere perfetti per tutti i 90 minuti". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). rol/ari/red 09-Set-22 13:55