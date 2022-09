Calcio: Cremonese.Alvini”Atalanta la più bella,in campo con nostre idee”

"Andremo a Bergamo per giocarci la partita, siamo sulla strada giusta" CREMONA (ITALPRESS) – "Per noi sarà la quarta trasferta difficile dopo Firenze, Roma e Milano. Ma più le avversarie sono di valore e più è un piacere affrontare certe sfide. A Bergamo andremo a giocarci la partita con grande rispetto dell'Atalanta nello stesso tempo però cercheremo di mettere in campo le nostre idee". Presenta così la sfida contro i bergamaschi, il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini. I grigiorossi fin qui hanno raccolto un solo punto in classifica frutto del pari per 0-0 conto il Sassuolo della scorsa settimana. "Quali sono le condizioni della squadra? Non sono tra i convocati Bianchetti, Ghiglione, Ndiaye. I primi due hanno avuto una settimana complicata che non ha permesso loro di lavorare al meglio, ma non è niente di grave. Anche Castagnetti e Buonaiuto hanno avuto qualche complicazione però sono a disposizione e partono con la squadra". Alvini stima molto il collega Gasperini che con l'Atalanta ha aperto un ciclo ottenendo grandi risultati. "Abbiamo rispetto dell'Atalanta e del suo percorso di crescita. In questi 7 anni hanno tracciato una linea importante, è la squadra che personalmente mi è piaciuta di più per il calcio espresso. Loro affrontano le partite accettando i duelli ma ultimamente hanno anche cambiato la linea della pressione. Noi andremo con le nostre caratteristiche e le nostre convinzioni". In casa Cremonese il morale è alto, anche se vi è la consapevolezza di un torneo difficile e pieno di insidie per riuscire a raggiungere l'obiettivo salvezza: "Il clima qui è sempre stato positivo. E' la fortuna di lavorare in una grande società; alcuni risultati avrebbero potuto generare un po' di delusione invece la squadra ha sempre lavorato forte. Stiamo costruendo insieme la Cremo: siamo un'entità unica, andiamo avanti su questa strada senza paure. La strada è tracciata e solo la consapevolezza del percorso che vogliamo fare ci darà la certezza di essere sulla strada giusta", ha concluso Alvini. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 10-Set-22 14:46