Calcio: Real. Ancelotti”Benzema miglior 9 al mondo,ma abbiamo soluzioni”

"Hazard col Celtic ha fatto bene, speriamo possa ripetersi" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Il Maiorca fin qui ha fatto bene, ha difeso bene e ha subito solo tre gol. Prepareranno una partita difensiva e cercheranno di giocare in contropiede". A dirlo è Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, in vista della sfida contro la formazione di Aguirre, valida per la quinta giornata della Liga. Il tecnico dei blancos si è ovviamente soffermato anche sulle condizioni di Karim Benzema: "Ha avuto un piccolo problema contro il Celtic, l'anno scorso lo abbiamo rimpiazzato bene a dicembre e ora sarà lo stesso. Anche senza di lui la squadra ha giocato molto bene. Abbiamo le risorse per mantenere i numeri in termini di realizzazioni che abbiamo avuto fin qui. Non c'è un sostituto naturale per Benzema perché è il miglior attaccante del mondo, dobbiamo sostituirlo con altre caratteristiche". Chi ci sarà certamente è invece Vinicius: "Deve continuare a giocare così, con l'atteggiamento giusto, vuole migliorare ogni giorno". L'allenatore dei blancos ha poi parlato di Eden Hazard, che agirà da terminale offensivo: "Ha fatto bene quando è entrato contro il Celtic. Spero che domani possa ripetersi. Non gli chiederò dei gol, gli chiederò di giocare bene". Infine, ancora su Benzema e l'ipotesi che rientri per il derby con l'Atletico Madrid, Ancelotti ha concluso: "Non forzeremo Karim, vogliamo che recuperi bene. Vedremo se riuscirà ad esserci. Mercoledì non giocherà e se non giocherà nemmeno domenica con l'Atletico non andrà in nazionale". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 10-Set-22 15:30