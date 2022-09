Calcio: Serie A. Gotti “Resta l’amaro in bocca, ci abbiamo provato”

"E' mancata un po' di lucidità contro una grande squadra", dice il tecnico dello Spezia NAPOLI (ITALPRESS) – "Ci abbiamo provato, quando si perde negli ultimi minuti l'amaro in bocca è sempre maggiore. Il Napoli è una grande squadra, che riesce a mettere in difficoltà gli avversari. È mancata un po' di lucidità, ci sono stati dei momenti in cui abbiamo provato a far male agli avversari". Lo ha detto il tecnico dello Spezia, Luca Gotti dopo la sconfitta per 1-0 contro il Napoli al 'Maradona'. Cinque punti in classifica per i bianconeri: "Siamo alla sesta partita, dobbiamo creare una mentalità per giocare contro qualsiasi avversario su qualsiasi campo", spiega. Polemiche per un contatto tra Meret e Kiwior in area: "Un episodio piuttosto dubbio sul risultato di 0-0 – spiega Gotti -. Ma non voglio commentarlo. Anche domenica scorsa ci hanno spiegato che alcuni contatti non sono più da rigore e io sono d'accordo. Nel corso del campionato però voglio vedere la coerenza su questi episodi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 10-Set-22 17:40