Buona la prestazione di Sanabria che, però, non è riuscito a trovare il gol. "Fa un grandissimo lavoro, lega la squadra con il suo movimento, oggi ha avuto una bella occasione di testa, ci appoggiamo tanto a lui per fare inserire gli altri, in area si muove molto bene, è molto bravo, venendo un po' più incontro e legandoci tanto, è meno punta centrale, più un mezzo trequartista, è un giocatore importante per noi", ha concluso Paro. (ITALPRESS). ari/red 10-Set-22 20:52