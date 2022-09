Calcio: Serie A. Spalletti “Vittoria meritata, Raspadori eccezionale”

"L'anno scorso partite del genere ci sono costate l'altissima classifica", dice il tecnico dopo l'1-0 allo Spezia NAPOLI (ITALPRESS) – "Se vogliamo ambire all'alta classifica, queste partite le dobbiamo vincere. Abbiamo preparato quattro o cinque palle per buttarla dentro. Complessivamente abbiamo meritato la vittoria dal punto di vista del gioco e della ricerca dei calciatori". Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, dopo la vittoria di misura sullo Spezia grazie ad un gol di Raspadori. L'allenatore ai microfoni di Dazn promuove l'ex Sassuolo, schierato al posto di Simeone: "È sempre stato in partita, ha fatto una gara eccezionale. A volte non abbiamo fatto girare palla nel modo giusto e il suo lavoro si è dovuto raddoppiare. L'ho lasciato in campo, anche se i miei collaboratori mi hanno proposto la soluzione di sostituirlo". Una prova di maturità dopo la splendida vittoria col Liverpool: "Non era facile giocare alle 15 con questo caldo e dopo la serata di Champions – spiega Spalletti -. Oggi i calciatori hanno fatto cose eccezionali, ma non devono accontentarsi. Dobbiamo sfruttare certi palloni in maniera differente perché non sempre c'è la zampata di Raspadori. E l'anno scorso partite del genere ci sono costate l'altissima classifica". Molti spunti da Kvaratskhelia che ha confermato le sue qualità, soprattutto nel saltare l'uomo e creare la superiorità numerica negli ultimi metri, nonostante le ottime chiusure della difesa ligure. "Loro scalavano sul nostro terzino sinistro col quinto. E il braccetto arrivava in ritardo su Kvaratskhelia. Entrando nel campo, non aveva la possibilità di iniziare il suo meccanismo di corsa", ha concluso Spalletti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 10-Set-22 18:41