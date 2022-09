Ciclismo: Vuelta2022. Carapaz vince 20^ tappa, Evenepoel ipoteca trionfo

L'ecuadoregno va in fuga e fa tris, il belga mette al sicuro la maglia rossa CERCEDILLA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Richard Carapaz ha vinto la ventesima tappa della Vuelta 2022, da Moralzarzal a Puerto de Navacerrada per un totale di 181 chilometri. L'ecuadoregno della Ineos Grenadiers va in fuga e trionfa per la terza volta in questa edizione del Grande Giro spagnolo, precedendo sul podio l'olandese Thymen Arensman (Team DSM) e lo spagnolo Juan Ayuso (UAE Team Emirates). Carapaz si aggiudica anche la maglia di miglior scalatore. Rimane stabile invece la maglia rossa del belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) che mette al sicuro il suo successo in attesa dell'epilogo di domani in quel di Madrid. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 10-Set-22 17:41