Il paddock omaggerà la famiglia reale nella gara del prossimo weekend ROMA (ITALPRESS) – La MotoGp osserverà un minuto di silenzio in memoria della Regina Elisabetta, scomparsa giovedì, durante il gran premio di Aragon in programma il prossimo weekend. Il paddock si riunirà per porgere i propri omaggi e le proprie condoglianze alla famiglia reale, al popolo del Regno Unito e a tutti quelli del Commonwealth. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/com 10-Set-22 10:47