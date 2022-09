Superbike: Cadono Rea e Razgatlioglu, gara 1 in Francia va a Bautista

Lo spagnolo allunga in vetta al Mondiale. Terzo posto per Bassani MAGNY-COURS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sabato folle a Magny-Cours e a uscirne vittorioso è Alvaro Bautista, che approfitta dei guai altrui, si aggiudica gara 1 e allunga in testa al Mondiale Superbike. Già la Superpole aveva regalato spettacolo con Jonathan Rea su Kawasaki e Toprak Razgatlioglu su Yamaha, i principali rivali del ducatista nella corsa al titolo, che avevano realizzato lo stesso identico tempo (1'36"124). In pole – la 39esima della carriera, la terza di fila – era andato il nordirlandese grazie al secondo miglior crono più veloce rispetto al turco, con Scott Redding che portava la BMW per la prima volta in prima fila in questa stagione. Bautista si era dovuto accontentare della quarta piazza davanti Garrett Gerloff – miglior pilota indipendente – e ad Alex Lowes. Ma in gara succede di tutto: Rea cade all'uscita della curva 17 al secondo giro, la tornata dopo è Razgatlioglu a finire giù alla curva 13. Redding e Bautista vanno così in fuga, poi al settimo giro lo spagnolo prende la testa della gara e non la molla più: primo successo a Magny-Cours, 24esimo in carriera (raggiunti Checa e Razgatlioglu) e spallata alla classifica con 323 punti contro i 267 di Rea (alla fine ultimo e a digiuno di vittorie ormai da 10 gare) e i 265 del turco campione in carica, undicesimo al traguardo dopo 8 podi di fila. Alle spalle di Bautista chiude Redding, che col secondo posto centra il suo miglior risultato con la Bmw (40esimo podio in carriera), terzo un ottimo Axel Bassani (Motocorsa Racing) che approfitta anche della caduta di Loris Baz. A punti pure Michael Ruben Rinaldi con l'altra Ducati, sesto davanti ad Andrea Locatelli (Yamaha). Domani si torna in pista sul circuito francese: alle 11 la Superpole Race, alle 14 gara 2. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 10-Set-22 15:30