Tennis: Us Open. Alcaraz batte Tiafoe e raggiunge Ruud in finale

Altra vittoria in cinque set per il giovane spagnolo dopo il successo contro Sinner NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz è il secondo finalista dell'edizione numero 142 degli US Open, quarto torneo stagionale del "Grande Slam" in corso sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, New York (montepremi 60.000.000 dollari). In semifinale il tennista spagnolo, terzo favorito del seeding e reduce dalla maratona vincente contro Jannik Sinner, ha superato in cinque set lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 22: 6-7(6) 6-3 6-2 6-7(5) 6-3 il punteggio per Alcaraz, che domani sfiderà il norvegese Casper Ruud in finale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 10-Set-22 08:45