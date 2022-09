La decisione è stata presa dalla Uefa per ragioni di ordine pubblico ROMA (ITALPRESS) – Rangers-Napoli, partita valida per il secondo turno del girone A di Champions League, si giocherà mercoledì alle ore 21 e non martedì sera, come originariamente previsto. La Uefa ha comunicato la decisione di posticipare il match di 24 ore per ragioni di ordine pubblico legate alla scomparsa della Regina Elisabetta. – Foto Image – (ITALPRESS). pal/red 11-Set-22 13:57