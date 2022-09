Calcio: Juventus. Rabiot salta la Salernitana per un affaticamento

Allegri convoca 21 giocatori per il match contro i granata di Nicola ROMA (ITALPRESS) – Sono 21 i giocatori convocati da Massimiliano Allegri per la sfida che attende stasera la Juventus contro la Salernitana. Nella lista ci sono i portieri Perin, Pinsoglio e Garofani; i difensori De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci e Rugani; i centrocampisti McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Paredes e Fagioli; gli attaccanti Vlahovic, Milik, Kean, Soulé e Iling-Junior. Nell'elenco dei giocatori disponibili non c'è Adrien Rabiot. La causa, fa sapere la Juventus, è "un sovraccarico del muscolo soleo di sinistra". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 11-Set-22 13:49