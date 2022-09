Calcio: Milan. Leao “Vittoria contro tutto e contro tutti”

L'attaccante rossonero "Nonostante la mia espulsione non ci siamo arresi" ROMA (ITALPRESS) – "Contro tutto e contro tutti, lo spirito di squadra è stato finora la nostra più grande forza. Abbiamo dimostrato ancora una volta di cosa è fatto questo gruppo, nonostante la mia espulsione non ci siamo arresi e siamo andati a caccia della vittoria". Questo il messaggio pubblicato da Rafael Leao su Twitter per celebrare la vittoria del Milan sul campo della Sampdoria. – Foto Image – (ITALPRESS). pal/red 11-Set-22 11:16