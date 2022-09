Calcio: Mls. Bernardeschi segna ma il Toronto perde

Sconfitta anche per il Los Angeles di Chiellini nel big match con il Dallas ROMA (ITALPRESS) – Il Los Angeles esce sconfitto 2-1 dall'Fc Dallas nel big match della Major League Soccer. Costretta in inferiorità numerica dal 13' per l'espulsione di Hollingshead, la squadra di Giorgio Chiellini, in campo per tutto il match, trova comunque il vantaggio a fine primo tempo con Arango e resiste fino al 78', quando si scatena Jesus Ferreira regalando i tre punti alla formazione di casa con una doppietta nel giro di tre minuti. Il Los Angeles resta comunque in vetta alla classifica con nove punti di vantaggio sull'Austin e undici sullo stesso Dallas. Sconfitta molto pesante per il Toronto di Criscito e Bernardeschi, privo di Insigne, nello scontro di bassa classifica sul campo dell'Atlanta United. Mattatore del match è Purata, con una tripletta nella ripresa che stende la squadra canadese: finisce 4-2 nonostante il rigore trasformato da Bernardeschi e il Toronto resta da solo al penultimo posto in classifica, scavalcato anche dallo stesso Atlanta. – Foto Image – (ITALPRESS). pal/red 11-Set-22 11:08