Calcio: Serie A. Italiano “Perdere così è da matti”

La soddisfazione di Vigiani "Siamo stati bravi e fortunati dopo una settimana difficile" BOLOGNA (ITALPRESS) – "Mi assumo tutta la colpa degli errori commessi oggi, ma perdere così è da matti e sono preoccupato perché ho visto della superficialità che non può esistere in Serie A". Vincenzo Italiano commenta così la sconfitta rimediata contro il Bologna al Dall'Ara. "Il primo tempo è stato equilibrato, mentre nel secondo tempo non siamo riusciti a imporci dopo aver trovato la rete del vantaggio. Non voglio poi nemmeno commentare gli episodi dubbi – ha sottolineato il tecnico della Fiorentina – ma noi non possiamo permetterci di perdere delle partite del genere, specialmente se ci troviamo in una situazione di vantaggio". Soddisfatto invece Luca Vigiani, sulla panchina del Bologna dopo l'esonero di Mihajlovic e in attesa del nuovo tecnico Thiago Motta. "Sono molto contento per la vittoria. Siamo stati bravi e fortunati. Abbiamo passato una settimana non semplice ma la partecipazione di tutto l'ambiente ci ha permesso di dar vita a una prestazione che ci ha portato alla vittoria. Arnautovic? Per valutare l'infortunio è un po' presto. Aspettiamo gli esami dei prossimi giorni per saperne di più". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gbn/pal/red 11-Set-22 17:47