Calcio: Aia “Su gol Milik camera tattica non a disposizione Var”

L'Assoarbitri fa chiarezza su quanto accaduto in Juve-Salernitana ROMA (ITALPRESS) – L'immagine di Candreva che teneva in gioco tutti non era a disposizione degli addetti al Var. L'Aia fa chiarezza in una nota su quanto accaduto ieri nel finale di Juventus-Salernitana, col gol annullato a Milik nel recupero. "L'Organo tecnico della Can ha visionato tutte le immagini messe a disposizione del Var e dell'Avar per la gara in oggetto non riscontrando alcuna corrispondenza con il video in questione – si legge in una nota, facendo riferimento all'immagine di Candreva – L'organo tecnico della Can ha anche chiesto espressamente alla società che fornisce il servizio tecnologico per la Var, se la camera in questione definita tattica fosse a disposizione degli addetti al Var per la gara disputata allo Juventus Stadium. La risposta che veniva fornita è che la camera non era a disposizione del Var pertanto non era fruibile dagli arbitri Con quanto precisato siamo convinti di aver fatto chiarezza sull'episodio occorso", conclude l'Assoarbitri. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 12-Set-22 17:32