Calcio: Champions. Skriniar “Girone difficile, domani bisogna vincere”

Il difensore allontana le voci di mercato "Rinnovo? Non voglio parlare del futuro" PLZEN (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – "Quest'anno abbiamo un girone più difficile della scorsa stagione, abbiamo perso la prima partita e sicuramente vogliamo riprenderci i tre punti per poi sfidare il Barcellona. Ma intanto dobbiamo vincere domani per essere competitivi". Lo ha dichiarato Milan Skriniar alla vigilia della sfida di Champions contro il Viktoria Plzen. "Abbiamo analizzato i video ma io già sapevo come giocano perché ho alcuni compagni di nazionale qui – ha aggiunto il difensore dell'Inter – Affronteremo una squadra molto fisica che gioca palle lunghe e ha attaccanti forti. Difendono bene e dovremo stare attenti a non subire ripartenze, ma soprattutto dovremo giocare il nostro calcio visto che nelle ultime partite non siamo andati molto bene". Skriniar ha poi allontanato le voci di mercato: "Rinnovo? Non voglio parlare del mio futuro, quando ci saranno novità lo saprete da me, abbiamo molto tempo – ha spiegato il difensore nerazzurro, in scadenza a fine stagione – Ho avuto un infortunio ma non voglio cercare scuse, cerco sempre di dare il massimo per la squadra e sto lavorando per tornare ai massimi livelli". – Foto Image – (ITALPRESS). pal/red 12-Set-22 19:58