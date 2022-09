Calcio: Manzano arbitra Milan-Dinamo Zagabria, Juve-Benfica a Zwayer

Designati dall'Uefa i direttori di gare in Champions per rossoneri e bianconeri ROMA (ITALPRESS) – Sarà lo spagnolo Jesus Gil Manzano a dirigere mercoledì Milan-Dinamo Zagabria, gara valida per la seconda giornata del Gruppo E di Champions League in programma a San Siro (ore 18.45). Al suo fianco, gli assistenti Diego Barbero e Angel Nevado; quarto uomo Ricardo de Burgos; al Var Juan Martinez Munuera e l'olandese Pol van Boekel. L'Uefa ha designato anche il fischietto di Juventus-Benfica, in calendario allo Stadium sempre mercoledì (ore 21) e valida per il Gruppo H. Si tratta del tedesco Felix Zwayer, coadiuvato da Stefan Lupp e Marco Achmuller; quarto uomo Sven Jablonski, al Var Bastian Dankert e Marco Fritz. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 12-Set-22 11:17