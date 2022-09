Calcio: Champions. Saelemaekers “De Ketelaere è forte e ci aiuterà”

Il belga pronto per la Dinamo Zagabria "Serve la mentalità giusta" MILANO (ITALPRESS) – "De Ketelaere? Lo vedo bene, è arrivato tranquillo, sereno e sicuro delle sue capacità. Io l'ho aiutato sulle cose fuori dal campo, che sono difficili per un giocatore quando arriva in una nuova città. Sul campo sa cosa fare, è un grande giocatore e aiuterà tanto la squadra". Lo ha dichiarato Alexis Saelemaekers in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria, seconda giornata del girone E. "Non guardiamo gli altri risultati, dobbiamo giocare al nostro livello, affrontare la partita con la mentalità giusta, con il fuoco dentro. E poi vincerà il più forte. Noi siamo sereni, se giochiamo come sappiamo siamo una squadra forte – ha proseguito in conferenza stampa il belga, autore del gol del pareggio la scorsa settimana a Salisburgo – Da quando sei piccolo sogni di fare una rete in Champions: quando ci riesci la gioia è particolare, ma ora è più importante giocare di squadra e vincere. L'alternanza con Messias? È uno stimolo, è importante avere un giocatore di grande livello come Junior nel mio ruolo. Io faccio di tutto per meritare un posto, a destra o a sinistra non importa, ma nei grandi club ci sono giocatori forti e la concorrenza è normale". – Foto Image – (ITALPRESS). pal/red 13-Set-22 14:59