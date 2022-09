Calcio: Conference. Cuadra Fernandez arbitra la Fiorentina

Lo spagnolo designato per la gara sul campo dell'Istanbul Basaksehir ROMA (ITALPRESS) – Sarà lo spagnolo Guillermo Cuadra Fernandez ad arbirare la sfida tra Istanbul Basaksehir e Fiorentina, seconda giornata del gruppo A di Conference League in programma giovedì alle ore 21 allo stadio Basaksehir Fatih Terim. Ad assisterlo i connazionali Guadalupe Porras Ayuso e José Antonio Garrido Romero, mentre il quarto arbitro sarà Miguel Angel Ortiz Arias. Per la Fiorentina è una partita importante dopo il pareggio dell'esordio contro l'RFS. (ITALPRESS). pal/red 13-Set-22 10:50