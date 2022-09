Calcio: Europa League. Il rumeno Petrescu arbitra Roma-HJK

La sfida tra Midtjylland e Lazio è stata invece affidata al montenegrino Dabanovic ROMA (ITALPRESS) – Il rumeno Radu Petrescu arbitrerà la sfida tra la Roma e i finlandesi dell'HJK, valida per la seconda giornata del gruppo C di Europa League. Gli assistenti saranno i connazionali Radu Ghinguleac e Mircea Mihail Grigoriu, mentre il quarto uomo sarà Marcel Birsan; al Var ci saranno l'olandese Pol van Boekel e il tedesco Bastian Dankert. Per Midtjylland-Lazio, seconda giornata del gruppo F, è stato invece designato il montenegrino Nikola Dabanovic con gli assistenti Milovan Djukic e Vladan Todorovic e il quarto uomo Milos Boskovic; al Var ci saranno gli sloveni Nejc Kajtazovic e Asmir Sagrkovic. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 13-Set-22 10:38