Calcio: Ghirelli al Governo “Costo energia insostenibile”

Il presidente della Lega Pro "Occorre intervenire subito oppure danni pesanti" ROMA (ITALPRESS) – "Il costo dell'energia per i club di serie C rischia di produrre danni pesanti e di far svanire le politiche di contenimento dei costi. Noi siamo il calcio del territorio, il calcio sociale. Il premier Draghi sa che siamo, altresì, un settore produttivo. Occorre intervenire subito". Lo scrive in un tweet Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, lanciando un grido di allarme al Governo per i club alle prese con l'aumento dei costi dell'energia. – Foto Image – (ITALPRESS). pal/red 13-Set-22 08:47