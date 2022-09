Calcio: Serie B. Giudice, quattro giocatori squalificati per un turno

Fermati per un turno Obert (Cagliari), Da Riva (Como), Florenzi (Cosenza) e Tessmann (Venezia) MILANO (ITALPRESS) – Il giudice sportivo della Lega di Serie B, Germana Panzironi, ha squalificato quattro giocatori per una giornata. Si tratta di Obert (Cagliari), Da Riva (Como), Florenzi (Cosenza) e Tessmann (Venezia). Per quanto riguarda le società ammende per Pisa (15.000 euro "per avere suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, lanciato nel recinto di gioco una bottiglietta di plastica piena d'acqua che colpiva alla schiena un assistente causandogli momentaneo dolore), Palermo (2.500) e Como (1.500). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 13-Set-22 17:05