Motomondiale: Gp Aragon. Marquez torna in pista “Lavoro per il futuro”

Dopo i test a Misano, lo spagnolo di nuovo in gara con la sua Honda ROMA (ITALPRESS) – Marc Marquez tornerà in pista al Gran Premio di Aragon, 15esima tappa del motomondiale della motoGp in programma questo fine settimana. L'otto volte campione del mondo spagnolo, tornato in sella nei test di Misano dopo un quarto intervento chirurgico al braccio destro, sarà dunque al via con la Honda su un circuito da sempre felice terreno di caccia per la casa giapponese. L'obiettivo di Mqrquez non sarà la vittoria ma lavorare per il futuro per migliorare la sua forma fisica e di continuare a sviluppare la Honda RC213V. Marquez ad Aragon sarà affiancato dal connazionale Pol Espargaro. "Beh, cosa posso dire? Sono molto entusiasta di tornare nella MotoGP questo fine settimana, soprattutto su una pista così speciale per me come Aragon – ha detto Marquez – L'obiettivo di questo fine settimana non è lottare subito per vincere ma prepararsi bene per il futuro. Devo ricostruire me stesso, la moto, tutto. Misano è andata bene ma il weekend di gara sarà diverso, c'è più intensità e meno tempo per riposarsi, quindi sarà una sfida diversa. Ho fatto molto lavoro di recupero e ho continuato in palestra, oltre ad andare di nuovo in bicicletta prima di questo fine settimana. Sono molto felice di essere tornato". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 13-Set-22 17:18