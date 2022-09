Calcio: Conference. Italiano “Basaksehir favorito, posta in palio alta”

Venuti "La Fiorentina uscirà dal momento difficile", assicura il difensore viola FIRENZE (ITALPRESS) – "Il Basaksehir è favorito per il primo posto nel girone. Domani è una partita che va affrontata nel migliore dei modi, la posta in palio è importante. Cercheremo di vincere come faranno loro. Sappiamo del loro momento positivo pero' questo ci sprona ad avere quella attenzione che fa la differenza in Europa". Lo ha detto il tecnico viola, Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida fra Istanbul Basaksehir e Fiorentina in programma domani sera e valida per il girone A di Conference League. "E'un momento negativo per quanto riguarda i risultati, questo è chiaro ma non per quanto mi riguarda dal punto di vista delle prestazioni – ha aggiunto Italiano -. Non stiamo riuscendo a fare quel benedetto gol in più che l'anno scorso ci ha permesso di vincere tante gare. Manca la concretezza davanti ma dobbiamo stare attenti anche ad altre situazioni. La preparazione a questa partita è stata come le altre, dobbiamo credere in quello che facciamo, senza perdere fiducia ed entusiasmo. Ci manca poco per ottenere qualche risultato e noi cercheremo di non mollare". In conferenza stampa anche Lorenzo Venuti. "Siamo consapevoli che domani andremo ad affrontare una squadra forte che viene da tanti risultati utili consecutivi, abbiamo tanto rispetto per loro ma anche noi siamo forti. Ci sta mancando qualcosa, ma credendo in quello che facciamo, riusciremo a far bene domani e ad uscire fuori da questo momento di difficoltà". Secondo il difensore viola: "L'ambiente domani sarà come quello contro il Twente. Noi dovremo essere bravi a capire i momenti della partita. Siamo aperti a fare bene sia che diventi una battaglia che una gara tecnica. Le partite della Fiorentina in Europa le vedevo dal campo perché facevo il raccattapalle. Esserci arrivato come giocatore mi rende orgoglioso". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/ari/red 14-Set-22 20:54