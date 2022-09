Calcio: Europa League. Zaniolo “Contratto? C’è tempo per parlarne”

Il trequartista giallorosso "Sono concentrato sul campo, il resto è un film della stampa" ROMA (ITALPRESS) – "Non ho vissuto un'estate particolare. Le voci sul mio trasferimento sono film della stampa. Ogni anno ci sono queste notizie. Sul contratto c'è un anno e mezzo per parlarne, ma non è il momento giusto. Sono focalizzato sul campo". Lo ha detto l'attaccante Nicolò Zaniolo in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'HJK Helsinki in Europa League. "Siamo forti e possiamo dire la nostra in ogni competizione – ha proseguito – Ogni giocatore sogna di vincere trofei. Ne ho già vinto uno a Roma ed è stata una cosa favolosa. Voglio continuare a vincerne altri in futuro in questa città. Di certo devo ringraziare Mourinho. L'anno scorso, quando le cose andavano meno bene personalmente, mi ha sempre dato una mano. Mi sta facendo crescere sia dal punto di vista personale che da quello calcistico. È una grande persona e sono contento di averlo come allenatore". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/pal/red 14-Set-22 15:49