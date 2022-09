Calcio: Fiorentina, Jovic “Mi serve tempo ma sicuro che crescerò”

"Capisco le aspettative ma negli ultimi tre anni ho giocato poco" FIRENZE (ITALPRESS) – "Mi aspettavo che la mia stagione fosse turbolenta e dopo le prime partite è chiaro che sarà così. Mi servirà del tempo per ritrovare la forma, stabilità, è da tanto che non giocavo. Ma sono qui per lavorare e integrarmi il prima possibile col resto della squadra. Sono sicuro che tutto migliorerà di partita in partita". Luka Jovic, dopo un precampionato positivo e il gol ala prima con la Cremonese, sta faticando nella sua esperienza alla Fiorentina. Il serbo è rimasto a bocca asciutta nelle ultime gare, ha anche sbagliato un rigore contro la Juve ma resta positivo. "Le aspettative sono alte quando arriva un giocatore dal Real Madrid – ammette in un'intervista concessa in patria a 'Informer' – E' normale che i tifosi si aspettino che faccia la differenza da subito. Ma non ho giocato molto negli ultimi tre anni e non deve sorprendere il fatto che abbia bisogno di tempo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 14-Set-22 15:37