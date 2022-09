Calcio: Francia. Cinque settimane di stop per Lucas Hernandez

Infortunio per il difensore del Bayern, tegola per il ct dei Blues Deschamps PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Brutta tegola per la Francia di Didier Deschamps. Già privo Presnel Kimpembe, il ct dei Blues dovrà fare a meno di Lucas Hernandez per il prossimo raduno scandito dalle partite contro Austria (22 settembre) e Danimarca (25). Infortunatosi agli adduttori ieri nel match vinto 2-0 contro il Barcellona, il difensore del Bayern Monaco si è sottoposto in mattinata ad accertamenti che hanno fissato a cinque settimane il suo periodo di indisponibilità. L'ex giocatore del Real Madrid arriverebbe quindi al Mondiale con poco ritmo sulle gambe. Deschamps, che giovedì dovrà rendere pubblica la sua lista di convocati, potrebbe dunque richiamare Clement Lenglet, difensore del Tottenham in prestito dal Barcellona. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 14-Set-22 13:38