Calcio: Lazio sfida Midtjylland, Sarri avverte”Loro abituati all’Europa”

Vecino "C'è grande entusiasmo e un bell'ambiente" dice il centrocampista biancoceleste ROMA (ITALPRESS) – Dare continuità e blindare il primo posto del girone. Sono gli obiettivi della Lazio nella trasferta di Europa League in Danimarca contro il Midtjylland (giovedì, ore 18:45). Maurizio Sarri prepara il turn over e intanto riceve buone notizie dall'infermeria: "Pedro si è allenato ed è in fase di risoluzione", annuncia il tecnico biancoceleste. Discorso diverso per altri due componenti della rosa: "Zaccagni è a casa perché ha bisogno di terapie e le strumentazioni sono a Formello. Basic non necessita di terapie particolari, ma se la situazione è come stamani, non penso ce la possa fare". Possibile chance per Matteo Cancellieri, fin qui sempre entrato nel finale delle sette partite della stagione: "Sta abbastanza bene, si sta allenando con regolarità e sta trovando spazio". Chiaro il segnale sul turn over: "Un po' di alternanza va fatta – aggiunge l'ex Napoli -. Ci aspettano mesi in cui si giocherà ogni tre giorni. Non si tratta di turnover ma di spirito di sopravvivenza". Sarri però mette in guardia i suoi sul Midtjylland: "È una buona squadra, in passato ha pareggiato a Bergamo con l'Atalanta e quest'anno ha perso la finale playoff di Champions col Benfica. È una squadra abituata a gare europee. Hanno uno stadio piccolo, ma sempre pieno. Quindi la cassa si fa sentire…". Presente in conferenza stampa anche Matias Vecino: "Non penso al Mondiale, mancano ancora due mesi. Sono concentrato solo sulla Lazio. C'è grande entusiasmo, un bell'ambiente, è bello sapere che avremo tanti tifosi al seguito sia domani sia domenica", spiega il centrocampista che al popolo biancoceleste regalò un dispiacere ai tempi dell'Inter nel 2018. L'ex nerazzurro però sembra aver scalato le gerarchie, grazie anche ad un'ottima prova col Feyenoord: "Il mio inserimento è stato semplice grazie ai compagni che mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo, oltretutto conoscevo già qualcuno dello staff avendo già lavorato con Sarri a Empoli". Vecino dovrebbe partire dal 1' a centrocampo con Luis Alberto e Cataldi. Possibile turno di riposo per Milinkovic-Savic. Dietro dovrebbe essere riproposto Gila, stavolta in coppia con Romagnoli. Out Lazzari, tocca ad Hysaj mentre Marusic completerà il reparto. Sul fronte d'attacco Cancellieri dovrebbe partire dal 1' con Immobile e Felipe Anderson. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 14-Set-22 20:16