Calcio: Monza, Berlusconi “Stimo Stroppa ma serviva stimolo in più”

Il proprietario del club brianzolo spiega le ragioni dell'esonero MILANO (ITALPRESS) – "L'esonero di Stroppa? Ho stima e gratitudine per Giovanni ma il Monza oggi ha bisogno di uno stimolo in più". Così Silvio Berlusconi, in un'intervista a "La Stampa", sulla decisione di allontanare dalla panchina dei brianzoli il tecnico artefice della prima storica promozione in A. Domenica scorsa a Lecce il Monza – ora affidato a Raffaele Palladino – aveva conquistato il suo primo punto dopo cinque sconfitte nelle prime cinque giornate. – foto Image – (ITALPRESS). glb/com 14-Set-22 09:39