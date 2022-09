Ciclismo: Giro Lussemburgo. Trentin vince in volata la seconda tappa

L'azzurro precede Senechal e Ballerini, Madouas resta in maglia gialla ROMA (ITALPRESS) – Matteo Trentin ha vinto in volata la seconda tappa del Giro del Lussemburgo, la Junglinster-Rosport di 163,4 chilometri. Il 33enne trentino della Uae Team Emirates ha preceduto in volata il francese Florian Senechal e l'altro azzurro Davide Ballerini, entrambi della Quick-Step Alpha Vinyl. Il francese Valentin Madouas (Groupama-FDJ), trionfatore nella frazione inaugurale di ieri, conserva la maglia gialla di leader della classifica generale. Domani la terza e più lunga delle cinque tappe, la Rosport-Diekirch di 188,4 chilometri. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 14-Set-22 15:52