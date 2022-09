Ibra “Lavoro per tornare, Milan più forte dopo il mercato”

Lo svedese sta ancora recuperato dall'intervento al ginocchio del maggio scorso MILANO (ITALPRESS) – "Lavoro tutti i giorni per tornare. Quando? Lo vedrete, sicuramente. Quando tornerò, mi farò sentire, ci potete contare. Lo farò con violenza". Di appendere le scarpette al chiodo non vuole saperne Zlatan Ibrahimovic, operato nel maggio scorso al crociato anteriore del ginocchio sinistro. In un'intervista alla "Gazzetta dello Sport" l'attaccante svedese, 41 anni il prossimo mese, sa che deve avere ancora pazienza ma l'idea del ritiro ancora non lo sfiora: "Se vedrò un giocatore più forte di me, smetterò. Ma ancora non l'ho visto…", aggiunge Ibra, pronto a dare una mano al suo Milan. "Siamo ancora più forti dello scorso anno come gruppo. Nel complesso, siamo una squadra migliore, il mercato nell'estate dopo lo scudetto ci ha rinforzato e ora abbiamo più alternative in panchina". E fra i nuovi, fiducia in De Ketelaere: "è un top, lo dico io. Dovete solo dargli un po' di tempo per crescere". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 14-Set-22 08:44