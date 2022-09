Motomondiale: Gp Aragon. Bagnaia “In gara senza pensare al titolo”

Il pilota della Ducati: "Molto contento di tornare a correre in Spagna" ROMA (ITALPRESS) – "Sono molto contento di tornare a correre ad Aragon, dove lo scorso anno ho ottenuto la mia prima vittoria in MotoGP. In generale, è una pista molto buona per noi e credo che quest'anno potremo essere anche più veloci rispetto allo scorso anno. In ogni caso, affronteremo il fine settimana con lo stesso approccio di sempre, ovvero dando il massimo dal venerdì e concentrandoci esclusivamente sul weekend di gara, senza pensare al Mondiale". Lo ha detto il pilota torinese della Ducati Francesco Bagnaia, secondo nella classifica iridata alle spalle di Quartararo, in vista del week-end del Gran Premio di Aragon. "Nell'ultima gara di Misano non siamo riusciti a concretizzare l'ottimo lavoro svolto durante il fine settimana, perciò spero di poterlo fare qui ad Aragon – sottolinea invece il compagno di scuderia di 'Pecco', l'australiano Jack Miller – Correre in Spagna è sempre bellissimo, visto il calore che ci riserva il pubblico. Il mio feeling con la Desmosedici GP continua ad essere ottimo e nel test di Misano abbiamo potuto raccogliere ulteriori informazioni per migliorare ancora la nostra moto. Sono determinato a fare bene e lottare per le prime posizioni in questo ultimo weekend in Europa prima delle due gare in Asia". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 14-Set-22 13:18