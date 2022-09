Basket: Europei. Datome agli italiani “Abbiamo sentito vostro sostegno”

"Quella azzurra è la maglia più bella del mondo", dice il capitano dell'Italbasket ROMA (ITALPRESS) – "La maglia più bella del mondo. E un gruppo che non è stato da meno". Il capitano dell'Italbasket, Luigi Datome, all'indomani dell'eliminazione ai quarti degli Europei, posta una foto con la maglia azzurra, sottolineandone l'amore e la passione con cui lui e i suoi compagni l'hanno indossata in un torneo giocato ad altissimi livelli, compresa la gara di ieri contro la Francia. Datome ne approfitta anche per ringraziare i tifosi, gli italiani che hanno seguito il cammino degli azzurri: "Grazie a tutti per il sostegno. Credetemi, lo abbiamo sentito", conclude il capitano. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 15-Set-22 11:24