Calcio: Champions. ManCity,Guardiola”Gol Haaland mi ha ricordato Cruyff”

Il norvegese ha deciso in acrobazia il match vinto in rimonta contro il Borussia Dortmund MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Un gran gol su assist del solito Cancelo per battere i suoi ex compagni. Il Manchester City ha faticato per superare il Borussia Dortmund in Champions League, è arrivato un successo per 2-1 in rimonta grazie al gol decisivo di Erling Haaland, una splendida acrobazia per il 13esimo gol in 9 partite del bomber norvegese. Una rete che ha scatenato l'entusiasmo di Pep Guardiola che, nel post-partita, è tornato con la mente a quanto accaduto nel 1973 quando Johan Cruyff volò sul secondo palo per metterla dentro durante una partita tra il Barça e l'Atletico Madrid. "I due gol sono abbastanza simili ed è bello che Erling abbia emulato Cruyff – le parole del tecnico dei Citizens che ha avuto l'olandese come allenatore e che, ovviamente, non fa paragoni tra i due calciatori, mette solo a confronto i rispettivi gol -. Chi mi conosce sa l'influenza che ha avuto Cruyff nella mia vita sia come persona che come allenatore, è stato il mio mentore. Nel momento in cui Erling ha segnato ho rivisto Cruyff". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 15-Set-22 10:50