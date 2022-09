Calcio: Nations League, ecco convocati Inghilterra per Italia e Germania

In elenco anche Tomori e Abraham, prima chiamata per Toney LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, ha annunciato oggi la lista dei 28 convocati per il doppio impegno di Nations League, il 23 settembre a San Siro contro l'Italia di Mancini e tre giorni dopo con la Germania a Wembley. La grande novità è il 26enne attaccante del Brentford, Ivan Toney, cinque gol in sei gare di Premier e alla prima chiamata in nazionale. Si rivedono Dean Henderson, Eric Dier e Ben Chilwell, fuori gli infortunati Jordan Henderson e Jordan Pickford, esclusi anche Ben White e Conor Gallagher oltre a un Marcus Rashford non ancora al meglio. Snobbato anche Jadon Sancho, in elenco gli "italiani" Tomori e Abraham. Questa la lista completa: portieri: Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsdale (Arsenal), Dean Henderson (Nottingham Forest); difensori: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Everton), Eric Dier (Tottenham), Marc Guehi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (Milan), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City); centrocampisti: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton); attaccanti: Tammy Abraham (Roma), Jarrod Bowen (West Ham), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Ivan Toney (Brentford). – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 15-Set-22 15:18