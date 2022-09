Calcio: Palermo. Corini “Frosinone? Non caricare le sfide del passato”

"Un piacere ritrovare Grosso, si è meritato il Mondiale ed è un ottimo allenatore", dice il tecnico rosanero PALERMO (ITALPRESS) – "E' una partita importante dopo la reazione contro il Genoa. Nel solco di quello che è stato fatto abbiamo tracciato una linea, poi di miglioramenti ne abbiamo tanti da fare. Confronto con Grosso? Abbiamo condiviso i tempi straordinari di quel Palermo e ricordo il suo primo allenamento qui. C'erano 7 mila persone per un'amichevole ed era emozionato. Un ragazzo che si è meritato tutto, ha vinto un Mondiale ed è anche un ottimo allenatore. Non ci sentiamo spesso ma mi fa sempre piacere ritrovarlo". Così il tecnico del Palermo Eugenio Corini, in conferenza stampa per presentare la prossima sfida a Frosinone. "La finale play-off Frosinone-Palermo del 2018? Ho capito che ci si tiene molto, ma certe cose non vanno caricate troppo. Tutte le partite sono importanti e nel mio approccio non cambia assolutamente niente". Sul mini ritiro a Manchester, nel centro sportivo del City, in occasione della sosta, Corini dice: "Mi servirà per conoscere meglio i giocatori, lavorare e consolidare i rapporti tra loro. Ringrazio la società per averci messo a disosizione una struttura fantastica che tutti gli allenatori sognano". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pc/red 15-Set-22 12:11